Gyerekkorban, még inkább kamaszkorban foglalkoztat bennünket és szüleinket a kérdés: mik szeretnénk lenni, ha nagyok leszünk? Kipróbálhatjuk magunkat számos területen otthon, segíthetünk szerelésben, házimunkában, 14-16 éves kortól pedig hivatalos munkaszerződést is köthetnek velünk. De miért akarna bárki is dolgozni, mielőtt a kényszer vinné rá?

https://www.pexels.com/photo/men-watching-dentist-at-work-12193819/

Miért érdemes már korán munkát vállalni míg szüleink (jó esetben) fedezik szükségleteinket? Számos indok sorolható fel:

• Munkatapasztalat: sokrétű tapasztalatszerzésre van lehetőség, ami növeli az esélyét annak, hogy majdan aktív munkakeresőként könnyebben elhelyezkedjünk a munkaerőpiacon. Márpedig dolgozni kell, ha kilépünk az iskolából.

• Ismeretszerzés iparágakról és karrier utakról: egy-egy alkalmazásban tapasztalatszerzés közben meg tudjuk állapítani, hogy ez az a karrier (és/vagy iparág), ami érdekes számunkra, vagy inkább más lehetőségek után néznénk a későbbiekben.

• Könnyebb beilleszkedés: a későbbiekben sokkal könnyebben tudunk majd alkalmazkodni egy másik szervezet céges kultúrájához, mivel korábban már találkoztunk egy-egy kialakult hierarchiával.

• Jövedelemszerzés: minél korábban rendelkezünk saját jövedelemmel, annál hamarabb megtanulhatjuk, hogyan kell okosan bánni a pénzzel. Ezenkívül megadhatja az “önállóság” érzését is, mivel a megszerzett bevétel felett (jó esetben) mi magunk rendelkezhetünk.

• Szakmai gyakorlat igazolása: szükség van arra, hogy valaki leigazolja, milyen jó munkaerő vagyunk. Egy diákszövetkezet, egy munkaadó lehetőséget tud biztosítani arra, hogy a tanulmányaink elvégzéséhez (esetlegesen) szükséges gyakorlatot le tudják igazolni.

• Rugalmas időbeosztás: van arra lehetőség, hogy tanulmányainkhoz igazítsuk a munkabeosztást. Így egyidőben fejleszthetjük gyakorlati és elméleti tudásunkat.

Tizenévesként a leggyakrabban előforduló lehetőségek a különböző kereskedelmi egységekben találhatóak. Kipróbálhatjuk magunkat rakodóként, árufeltöltőként, pénztárosként, takarítóként. Efféle munkakörökre régóta ad lehetőséget a Tesco diákoknak, illetve, ha megnézzük a versenytársai ajánlatait, még a Balatonhoz is elmehetünk dolgozni nyáron. Szállást is biztosítanak, s akkor a szabadnapokon még afféle nyaralásban is lehet részünk.

Amennyiben úgy döntünk, hogy nagykorúvá válás előtt bontogatnánk szárnyainkat, érdemes diákszövetkezetekre hagyatkozni. Hiszen azok bejáratott csatornákon és módszereken keresztül leveszik vállunkról az adminisztrációs terheket. Ha nem diákszövetkezeten keresztül szeretnénk munkát találni, érdemes különböző portálokon nyitott szemmel böngészni.

Más-más beállítottságúak vagyunk, más és más munka és munkakörülmény nyeri el tetszésünket. Egy visszafogott személyiség nem illik promóter munkakörbe, egy extrovertált személyiség pedig nem árufeltöltésre való. Persze az lenne a szép, ha mind válogathatnánk a sok-sok lehetőség közül. Lehetőségeinknek elsősorban a földrajzi határok, valamint a kereslet-kínálat törvénye szabnak határt.

https://www.pexels.com/photo/master-showing-apprentice-how-handling-detail-3846255/

Milyen az első munkahelyen? Azelőtt még nem volt felettesünk, rögtön szembesülhetünk azzal, mennyire befolyásolja a munkanapunkat, a hangulatunkat a munkatársak és a főnök (vezető) hozzáállása. Ez is nagyszerű tapasztalatszerzési lehetőség, kiismerhetjük egy szervezet szociális működését. S még vesztenivalónk sincs tinédzserként, ha nem kell eltartanunk magunkat vagy mást a jövedelmünkből.

Mielőtt jelentkezünk egy munkahelyre, segítségül hívhatjuk az internetet, hogy egy-egy portálon milyen véleménnyel rendelkeznek az adott cégről. De! Vegyük figyelembe, hogy erre az oldalra bárki írhat véleményt mindenféle kontroll nélkül, így igyekezzünk fenntartással kezelni ezeket!

Bármilyen helyet is válasszunk, ne felejtsük: a saját tapasztalat a legjobb, mivel saját bőrünkön érnek minket az impulzusok, ami alapján meg tudjuk hozni a nekünk legmegfelelőbb döntéseket.