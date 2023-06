Szó esett a két hónapos kényszerbezárásról is, amelyet az energiatakarékosság miatt kellett elszenvedni. De mint mondta, az ifjúsági hangversenyeket szerencsére ez idő alatt is meg tudták tartani az IH Rendezvényközpontban. A szezon kitolódása miatt egyébként a szimfonikusoknak meglehetősen zsúfoltra sikerült az utolsó két hónap. Májusban és júniusban 6 nagy bérlet és 4 matiné hangversenyt játszottak és vár még rájuk két előadás: szombaton az Ajándékkoncert, jövő héten pedig egy opera-operett gála a városháza udvarán. Gyüdi Sándor szerint tehát ezt követően megérdemlik a pihenést.

A társulati ülésen bemutatkozott az új művészeti vezető, Dubóczky Gergely karnagy is, aki elöljáróban leszögezte, nagyon várja már a közös munkát. A jövő évad bérletes hangversenyeiről elmondta, az volt a cél a darabok kiválasztásánál, hogy érdekesek legyenek a közönségnek és a zenekarnak egyaránt. Így a repertoárba bekerültek hagyományos slágerek és kevéssé ismert művek is. Az évad szeptember 26-án a Titán-esttel indul, amelyet ő vezényel. Kiemelte még Ránki Dezső jövő májusi fellépését, abban ugyanis szerepel Bach d-moll zongoraversenye is. A művész a zeneszerzőtől utoljára fiatalkorában játszott darabot. A következő évadban visszatér vendégként Kesselyák Gergely karmester, illetve itt lesz Baráti Kristóf hegedűművész és Fenyő László gordonkaművész is. A szimfonikusok természetesen nem csak saját koncertjeikre készülnek a jövő évadban. Több produkcióban közreműködnek a Szegedi Nemzeti Színházban és januárban a Pick Arénában tőlük hangzik el a Carmina Burana is a Szegedi Kortárs Balett előadásán.

A társulati ülés végén köszöntötték a jubiláló tagokat: a nyugdíjba vonuló Korom-Vellás Lászlóné másodhegedűst és Porzsolt Antal nagybőgőst, akit örökös taggá választottak. Mellettük Behán László Dezső koncertmestert és Gégény Anett oboistát is köszöntötték. Megválasztották az év zenészét is: a legtöbben Horváth Gyula klarinétművészre szavaztak.