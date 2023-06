Testet és lelket egyaránt felüdíti a sárkányhajózás – közölte Simon Melinda, az MVM Szeged VASárkányOK csapatszervezője, aki már hat éve húzza a lapátot a Tiszán. A Szegedi Tudományegyetem bölcsészkarának oktatója, nem profi sportoló, ahogy csapatársainak többsége sem. Akad köztük könyvelő, villanyszerelő, cégvezető, frissen érettségizett fiatal, gyámügyes, informatikus, sőt már külföldi, török, görög, amerikai, német, ukrán és szerb tagok is csatlakoztak. A legfiatalabb csapattag 18, a legidősebb 67 éves. A világjárvány miatt megcsappant a létszámuk, de mára új erőre kaptak. Jelenleg harmincan vannak, és várják az új tagokat.

– Ebben az évben 6 olyan versenyzőnk is van, akik 3 különböző profi csapattal mennek az őszi ravennai Európa-bajnokságra. Szóval van kitől tanulni a kezdőknek. A csapattagok sokfélék, az élet különféle területeiről érkeznek. Azt szeretem leginkább a sárkányhajózásban, hogy itt nincs civilizációs védelem. Velem van egy lapát, rajtam egy póló és egy napszemüveg, utána jöhet a hullám, a szél, a kánikula. Én vagyok, a természet és persze a csapat. Együtt húzzuk, és együtt kell visszajutnunk a stégig – fejtette ki a csapatszervező, majd azzal folytatta, hogy a sárkányhajózás feszültséglevezetésre is kiváló.

– Lefoglalja az agyat. Elindulunk, és az összes probléma háttérbe szorul. Az ember a helyes test- és evezőtartásra, a ritmusra figyel – emelte ki.

A VASárkányOK csapata 2015-ben alakult, azóta rendszeresen részt vesznek országos és nemzetközi versenyeken is szabadidős kategóriában, számos alkalommal álltak már dobogóra.

– Vannak bulisabb versenyeink, mint például a szarvasi kenumaraton, ahol természetvédelmi övezetben haladunk végig, és a csapaépítésé a főszerep. De vannak komolyabb versenyeink is, mint például a Balaton-átevezés, ahol a jókedv mellett a jó eredmény is cél – mondta Simon Melinda. Baján, Fadd-Domboriban, Kecskeméten, Százhalombattán, Szarvason, Székesfehérváron és Szegeden, határon túl Bezdánban és Aradon is megmérette már magát a csapat. A nyári, nyílt vízi versenyek mellett a téli és kora tavaszi időszakokban medencés versenyekre is járnak, ahol a cél az egyazon hajóban, szemben ülő csapat eltolása.

A VASárkányOK jelenleg harmincan vannak, és várják az új tagokat. Fotó: Török János

Fotó: Török János

Heti két edzést tartanak a Tiszán, kedden és csütörtökön fél hattól hétig. Edzésenként egyszerre 5-6 újoncot fogadnak, hogy a kezdő és a gyakorlott evezősök száma arányos legyen a hajóban, a gyakorlás valóban hatékony lehessen. Éppen ezért az érdeklődőknek érdemes a honlapon megadott elérhetőségek egyikén jelentkezni, hogy biztosan beférjenek az egyik hajóba. Simon Melinda elmondta, akik teljesen nulláról kezdik, 5-6 edzés után már rendszerint biztosan, helyes technikával húzzák a lapátot.

– A hajóban szűk a hely, és egymásra vagyunk utalva. Nagyon összehoz ez az összezártság. A vízen és a parton egyaránt. Születtek már szerelmek, költöztettünk csapattagot, és más alkalmakkor is kalákáztunk már – mondta Simon Melinda. Ha csapattársuk házasodik, a lapátsorfal nem maradhat el, „Pista bá” csatakiáltásukkal bázisuk, a Vízitelep egykori, kedvelt gondnokának emlékét őrzik, van mókás beavatási szertartásuk, és évente rendeznek önkéntes Tisza-takarító akciót is.