A viharos időben aratott hatalmas sikert a mórahalmi Patkó Lovas és Szabadtéri Színházban a Cigányszerelem, ami a szélsőséges időjárási viszonyok között sem maradt el és nem is szakadt félbe. Nógrádi Zoltán polgármester személyesen tájékoztatta a nézőket arról, hogy folyamatosan figyelik az előrejelzést és a katasztrófavédelemmel is kapcsolatban vannak. A siker nem maradt el, az operettet imádta a közönség, a több szempontból is izgalmasra sikerült este pedig bebizonyította, fújhat a szél, eshet az eső, a Mórahalmi Patkó Lovas és Szabadtéri Színház állja a sarat. A hétvége másik nagy sikere volt Kóbor Léna főszereplésével a Gyöngyhajú lány balladája.

Fotó: Móranet-TV

A tavaly elhunyt Kóbor János 16 éves lánya élete első szerepében sikeresen vette az akadályokat. Korábban úgy nyilatkozott, érzi, hogy édesapja mindig vele van és támogatja őt. Vasárnap a Térden állva jövök hozzád című zenés vígjátékot élvezhette a közönség. Egyéni sorsok, kisebb-nagyobb magánéleti krízisek, elmúló és fellángoló szerelmek egy helyszínen – egy kicsi bárnak a színpadán.

Fotó: Móranet-TV

Egy jóízű koktélt kevert nekünk Détár Enikő, Keresztes Ildikó és Csere László. A nézők pedig velük dúdolták Whitney Houston dalát, vagy Gianni Morandi „In ginocchio da te”, vagyis a Térden állva jövök hozzád című örökzöld slágerét. Június 29-én, csütörtökön 20.30-tól a Neoton Família Sztárjai élőzenei koncertre várják a közönséget.