Média kommandó tábor zajlik a héten a Szent-Györgyi Albert Agórában. A jövő sajtómunkásai az újságírás, a rádiózás, a televíziózás és a podcast készítés rejtelmeibe is betekinthetnek, sőt minden műfajban ki is próbálhatják magukat. Szilágyi Gábor táborvezető elmondta, a cél, hogy felkeltsék a fiatalok érdeklődését, de fontos, hogy tapasztalatot, élményt is szerezzenek.

Fotó: Timár Kriszta

Éppen ezért mindig van produktum is: írnak cikket, hírt olvasnak fel és egy podcast adást is készítenek

– tette hozzá.

A táborosok kedden rádióstúdióban voltak, ahol megnézhették, hogyan állítanak össze egy adást a szerkesztők. Szerdán az újságírás volt a fő téma. A szakmáról kollégánk, Timár Kriszta beszélt a gyerekeknek. Szó esett arról, mennyi cikket ír naponta, hogyan találja meg a témákat és arról is, mi volt a legolvasottabb cikke az utóbbi időben. Beszéltek a címadás fontosságáról is, a kattintásvadászat lényegét pedig olyan jól megértették, hogy javaslatot is tettek a róluk készülő cikk címére. A „Kommandósok kísérték ki a Délmagyar újságíróját az Agórából" verzióval kapcsolatban végül megértették, miért nem a legszerencsésebb választás lapunk esetében.

Fotó: Timár Kriszta

Kollégánk megnézte a gyerekek által hétfőn írt híreket is, és segített a hibák kijavításában. Átbeszélték azt is, hogyan állítja össze a róluk készülő cikket, melyet aztán megjelenés előtt el is olvashattak. A Média kommandó tábor csütörtökön a fővárosban folytatódik, a fiatalok ugyanis az MTVA központjába látogatnak el.