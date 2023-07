Idén nyáron is tanulmányúton vettek részt az Alföldi ASzC Kiss Ferenc Erdészeti Technikum első évfolyamos diákjai. Az utazás célja, a tanulók tudásának gyarapítása és szakmai érdeklődésük felkeltése. A Bakonyerdő Zrt. vendéglátásának köszönhetően az ifjú tanulók betekintést kaphattak a BEFAG parkettagyár működésébe, megtekinthették a gyártástechnológiát, és a faipar erdészethez kapcsolódó munkafolyamatait. Hoffmann Pál, a Keszthelyi Erdészet igazgatója személyesen mutatta be a helyi adottságokat, gazdálkodásuk egyes pontjait. Látogatást tettek a Szigligeti várnál és a Festetics kastélynál is.