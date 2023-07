Magyarországon nem sok horgászvízben találkozhatunk lapátorrú tokhalakkal, így igazán különlegesnek számít, ha egy horgász egy ilyen halat tud horogra csalni, majd sikeresen partra terelni.

A Maconkai-víztározón idén már hét darabot is fogtak, amelyek közül az egyik Európa-rekord lett. A tórendszer rekordlistáján jelenleg 66 lapátorrú tok szerepel, így ott nem is feltétlenül kerekedik ki a halőrök szeme, ha ilyen példánnyal találkoznak.

Azt viszont kevesen tudják, hogy Szegeden is élnek lapátorrú tokok, amelyek közül az egyik pár hete megmutatta magát.

Atkári Richárd rendszeresen, akár heti több alkalommal is kijár a 7,5 hektáros Lencsés Horgásztóhoz, így tett július 4-én, kedden is. 3 librás bojlis botján, 0,35-ös monofil főzsinóron, 0,35-ös fluorocarbon leaderen, 4-es horog mellett 20 milliméteres, tigrismogyorós bojlit kínált fel. 11 óra tájékában „brutális, füstölős kapásra” lett figyelmes – számolt be a Pecaverzumnak.