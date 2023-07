Egyszer 96 pálinkát zsűriztem. Ahhoz képest ez semmi

– mosolygott Apró Mihály, aki a Felvidékről érkezett Varga Edittel és a Pálinka Nemzeti Tanács által éppen a napokban kitüntetett Köves Endrével dolgozott közösen. Mint elmondták, a bírálat titka, hogy jó sok vizet igyanak közben. És persze esznek és időnként a levegőre is kimennek, amikor már telítődött az orruk. Merthogy a pálinkáknak nem csak az íze, az illata is fontos.

Igazság szerint már ebből tudható, hogy jó pálinkával van-e dolgunk. Ha fel lehet ismerni a gyümölcsöt, a jelleget, akkor ízben is jön ugyanaz a karakter

– magyarázta Apró Mihály.

Arra a kérdésre, van-e a mezőnyben rossz pálinka, egy viccel felelt.

Megkérdezik az ember, hogy ivott-e már rossz pálinkát. Azt mondja, igen. Na és milyen volt?

– kérdeznek vissza.

Jó

– válaszolja.

Szóval lehet, hogy ami egyébként nagyon rossz, az is ízlik annak, aki főzte. Mi mindenesetre elmondjuk, min lehet javítani. Sokan például azt hiszik, hogy nagyon erősnek kell lennie a párlatnak. De az sem jó, mert elviszi az ízharmóniát

– magyarázta a szakember.

Szabó Sándor, a Szatymazi Gazdakör elnöke szervezte a versenyt.

Tudja, milyen a guggolós pálinka?

– kérdezte.

Hát az, ami miatt leguggolsz, ha a szomszéd ablakához érsz, nehogy meglásson és megkínáljon vele

– dobott be ő is egy viccet. Tőle is megkérdeztük, ebből a fajtából találtak-e a mezőnyben. Igennel válaszolt.

A versenyre egyébként vármegyénken kívül Felvidékről, Délvidékről és Erdélyből is érkeztek minták. Ez meg is magyarázta, miért küldte néhány versenyző PET palackban pálinkáját: csak így tudták áthozni a határon. A párlatokat kategóriánként díjazzák: bogyós, csonthéjas, őszi- és kajszibarack, szőlő, törköly, vadon termő, ágyas és egyéb kategóriában is kiválasztotta a zsűri a legjobbakat. A nevezett párlatokat szombaton, a falunapon meg is lehet kóstolni 2 ezer forintos támogatás fejében. Itt osztják majd ki az arany, ezüst és bronz minősítéseket is.