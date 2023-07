Szigetvári Mátyásék egy igazán különleges kamionnal érkeztek, amit ő maga tervezett. A kétemeletes kamionban elfér négy versenyautó, és egy lakrészt is kialakítottak benne, amiben még konyha is van, hűtővel, a mosdóról nem is beszélve. Kiderült, hogy a kecskeméti férfi korábban autóversenyző volt. Azt mondta, hogy 21 éve versenyez. Gyerekként nyolc évesen még gokartozott, utána pedig a Forma autók különféle kategóriáit vezette, ráadásul nem is akárhogy! Tizenegyszeres magyar bajnok és EB harmadik helyezett is volt. 1990-ben 16 EB-futamot nyert, mindegyiket esőben. Ráadásul 1989-ben elvégezte az autóverseny-vezetőképző iskolát, vagyis diplomás autóversenyző lett. Magyarországon rajta kívül csak Kesjár Csabának volt ilyen papírja. Sajnos, azonban több mint húsz éve volt egy balesete, és akkor csinálta meg a mostani csapatát. Azt mondta, hogy nagyon nehéz volt elengedni az autóversenyzést, de a mostani munkáját is nagyon szereti. Egyébként folyamatosan járják Európát, a Szikiről egyenesen Ausztriába indulnak, a következő versenyükre.

De addig még szórakoznak egy kicsit, hiszen a szombat este egy nagy bulival fejezik be a porgramokat. Egyébként a szervezők szerettek volna egy látványos kamionos gyorsulási versenyt tartani, szigorúan ellenőrzött körülmények között vasárnap a Huszár Mátyás rakparton, de a városvezetés ezt nem engedélyezte nekik.