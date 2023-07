Jótettekre és a sokszor elfelejtett szavak kimondására hívják fel a figyelmet a kiskundorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház előtt már 2021 óta. Most bővült a színes, látványos táblák sora, ezúttal pozitív gondolatok jelentek meg a Negyvennyolcas utcán. A kulturális intézmény megbízott vezetője, Lévainé Jakus Edina lapunk kérdésére elmondta, fiataloknak és időseknek egyaránt szeretnék felhívni a figyelmüket arra, hogy képesek minden olyan dologra, amit el szeretnének érni, csak bízni kell magukban.

Beszámolt arról is, hogy ahogyan korábban, úgy most is Szuknai Tünde ötlete volt az újabb tíz tábla. Ahogyan két évvel ezelőtt, úgy most is a művelődési ház munkatársai készítették el a táblákat és azok keretét, míg a festésről és az írásokról diákmunkások gondoskodtak. Hozzátette, az üzeneteket is a fiatalokkal közösen helyezték ki.

Így már nemcsak arra hívják fel a figyelmet Dorozsmán, hogy álmodjunk nagyot, nevessünk mindenkor és legyünk hálásak, hanem arra is figyelmeztetnek, hogy képesek vagyunk elérni a céljainkat, pozitívan gondolkodni, sokat nevetni, hinni magunkban, megélni a pillanatot, szeretni, élvezni az életet, leküzdeni a kihívásokat és követni az álmainkat.