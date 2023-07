Amellett, hogy egész nap gyakorolhatnak és magánórákon tökéletesíthetik tudásukat, a táborosainknak arra is lehetőségük van, hogy teljesen új hangszereket is kipróbáljanak. Ez hasznos azoknak is, akik már zenélnek, de kipróbálnának valami mást is, mint amit már megszoktak, és azoknak a kicsiknek is, akik most választanak hangszert. Ők ugyanis egy hét alatt annyit kísérletezhetnek, hogy biztosan megtalálják a hozzájuk leginkább illőt. Az oktatás hatékonyságát pedig jól mutatja, hogy azok is, akik itt nulláról kezdenek el valamit tanulni, a hét végén fel tudnak lépni