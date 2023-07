Az ember másokat tipor el azért, hogy saját érdekeit érvényesítse. A Chicago azt mondja, hogy az igazságszolgáltatás egy része bizony színjáték, a bűnügyekből sokszor szenzációt kreálnak, az igazi emberi sorsok már nem nagyon érdekelnek senkit, főleg, ha nincs reklámértékük. A sajtó megvezethető, de a sajtó is megvezetheti a befogadót. A sztárkultusz vagy a celebkultusz nevetséges, de, ha itt is belegondolunk az egyéni emberi sorsokba, tragikus is. A semmiből jött sztárocskák bármikor lecserélhetők, és amikor valakit felültetnek a hírnév hullámvasútjára, még az is lehet, hogy valódi értékeit tapossák a sárba. Sajnos ismerős és aktuális