Varga-Bajusz Veronika az idei felsőoktatási ponthatárok esti kihirdetése kapcsán elmondta, hogy egy felvételiző maximálisan 500 pontot gyűjthet össze, ami a középiskolai tanulmányi eredményekből, a felvételin elért pontszámból, az érettségin szerzett érdemjegyekből, valamint a többletpontokból tevődik össze.

A helyettes államtitkár közölte, idén az egyetemek a korábbiaknál nagyobb jogosultságot kaptak arra, hogy kiket kívánnak intézményeikbe felvenni, ez azért is fontos, mert így lehetőségük nyílik rá, hogy az adott térségben élőkkel együtt gondolkozva segíthessék saját környezetük fejlődését.

Varga-Bajusz Veronika elmondta, hogy a jelentkezők körében idén is a gazdasági területek a legnépszerűbbek, de jelentősen felzárkóztak melléjük mások mellett például a műszaki, mérnöki karok is és külön kiemelte, hogy a tavalyihoz képest mintegy 65 százalékkal többen jelentkeztek pedagógusképzésekre, ami a magyar felsőoktatásba vetett bizalom erősödését is jelzi.

A helyettes államtitkár aláhúzta, hogy a korábbi évekkel ellentétben ma már alig van friss diplomás álláskereső, a fiatalok a diplomaszerzést követően átlag 36 nap alatt el tudnak helyezkedni és másfélszer magasabb bérre számíthatnak, mint a diplomával nem rendelkezők.

Idén rekordszámú, 11 magyar egyetem került be a világ legjobbjai közé, ami többek között a teljesítményalapú finanszírozásnak, a versenyképesség javulásának és a lemorzsolódás csökkenésének is köszönhető

- ismertette.

Budai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) sajtófőnöke elmondta, hogy a Budapest parkban megrendezendő Pont ott Partira telt házat, mintegy 12 ezer embert várnak.

Kitért rá, hogy idén csak egy könnyítés történt a felvételi eljárásokban, az igazi, mélyreható változások jövőre lépnek életbe. Felhívta a figyelmet arra, hogy aki esetleg most nem nyer felvételt, az a pótfelvételi során kaphat majd egy újabb lehetőséget.

Az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat szerda este nyolc órakor hirdetik ki, ekkor derül ki, hogy a több mint 126 ezer jelentkező közül kik nyertek felvételt az egyetemekre, főiskolákra. A leendő hallgatók sms-ben kapnak majd értesítést arról, hogy felvették-e őket. A főváros mellett Egerben, Miskolcon, Debrecenben, Pécsett, Szegeden, Győrben, Kecskeméten, Salgótarjánban és Miskolcon is szerveznek eredményváró rendezvényt, Pont ott Partit.