Most ismét felkeltette érdeklődésünket. Maróti úrral ugyanis sosem egyszerű, ő mindig kitalál valamit. Az még hagyján, hogy mini múltidéző kiállítással készült 45. osztálytalálkozójára. A tárlaton ellenőrzői, tolltartója, iskolai füzetei, gyerekkori kis sapkája és a derékszíja is megtekinthető volt vasárnap a Borostyán étterem egyik különtermében. Zenéről is gondoskodott: a korabeli klasszikusok mellett ballagó dalok szóltak végtelenítve. Ellenőrzőire különösen büszke, mert rengeteg az ötös osztályzat bennük, az ének-zene kivételével jó tanuló volt. A találkozó különlegessége az étterem előtt parkolt. A Maróti úrtól elvárható ötletességgel ízlésesen feldíszített jármű ugyanaz, amivel hatodik osztályos kora óta járt a Gyapjasi iskolába. A nagy becsben tartott, 47 éves kétkerekű ma is hűen szolgálja gazdáját, aki már bőven kijárta az általános iskolát.