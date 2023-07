Az uradalmi épületnek van egy sötét, szűk folyosója, ott rendeztük be a repülőgépet. Volt kapitányunk, légikísérőink, megtanultuk, hogy mit kell tenni vészhelyzet esetén. Japán rajzfilmet néztünk, animét rajzoltunk, japán teaszertartáson is résztvettünk, origamiztunk és ikebanát is készítettünk. Szerdán két országban is jártunk, délelőtt görög táncot tanultak a gyermekek, ebédre pedig gíroszt készítettünk az udvaron. Pihenésre nem sok idő volt, mert délután Franciaországba „repültünk”, ahol a lányok bohókásan feldíszített kalapot ajándékoztak egymásnak, a fiúk pedig pétanque-t játszottak, vagyis golyóztak