Jelentős fejődésen ment keresztül az onkodermatológia az elmúlt 20 évben, éppen ezért nem véletlen, hogy ennek a folyamatnak a legfontosabb állomásairól tartott előadást a napokban a SZAB-székházban a szegedi Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika új vezetője, Gyulai Rolland. A szakembert elődje, Kemény Lajos kérte fel arra, hogy adja be pályázatát a klinika tanszékvezetői pozíciójára, miután ő csaknem 20 évnyi vezetést követően szeretné átadni másnak a stafétát.

A Pécsről érkezett szakember előadásában közölte, az elmúlt 2 évtized az egész dermatológiában órási változásokat hozott, ezek egy részéért pedig Nobel-díj is járt. Rámutatott, az egyik legfontosabb felismerés az volt, hogy a bőrdaganatokat különböző típusú mutációk okozzák, ilyen a génmutáció, amely a melanoma tekintetében volt nagyon fontos. Az erről szóló tudományos közlemény 2002-ben jelent meg, de a melanomás közleményeket tekintve még ma is a legmagasabban citáltnak számít.

Gyulai Rolland hozzátette, ezt követően fontos állomás volt az is, hogy sikerült különválasztani a különböző mutációkat, amelyekhez hozzá tudták rendelni a daganatok hátterében álló genetikai elváltozásokat is. Rájöttek arra is, hogy ezek a mutációk nem önmagukban, hanem egymást kiegészítve képesek arra, hogy a jóindulatú daganatot korlátlan osztódási képességgel rendelkezővé alakítsák át. Mindamellett a kutatások során fény derült arra is, hogy nemcsak a daganatok, hanem a normál bőr esetén is lehetnek mutációk olyan mennyiségben, hogy később alapjául szolgálhatnak különböző daganatok kialakulásának.

Elmondta, szintén meghatározó volt a dermatológiában, amikor eljutottak a daganat immunitásának megértéséhez. Ekkor jöttek rá arra, hogy ahhoz, hogy egy proliferációs képességű daganat áttétet tudjon képezni, más szerveken is meg tudjon tapadni, jelátviteli út alakul ki a szervezetben. Kiderült az is, hogy ezek az útvonalak befolyásolhatók, éppen ezért később már nemcsak a daganat elpusztításán dolgoztak, hanem azon is, hogy az immunonkológai immunterápiával visszaállítsák a szervezet daganatellenes aktivitását és meggátolják a jelátvitelt.

Szintén áttörést hoztak a gyógyszeres terápiák is a bőrbetegségek gyógyításában, hiszen ha meg tudják állapítani, hogy milyen gének módosulása áll a daganatok mögött, akkor gátolni tudják a folyamatokat gyógyszerekkel. Néhány hét alatt vissza tudják fordítani a negatív folyamatokat, a daganatok terjedését.