Az ötletgazda szerint a kezdeményezés azért is jó, mert így az anyukák és a babák is új emberekkel ismerkedhetnek meg, sokkal több inger éri őket, mintha csak otthon ülnének, és így valószínűleg a kicsik is jobban szocializálódnak.

Fontos, hogy kisbabával sem csak arról szól az élet, hogy etetni és altatni kell. Természetesen ezek a legfontosabbak, de mindezek mellett az is nagyon fontos, hogy az anyuka is jól érezze magát

– tette hozzá Hajós Zsófi.

Arról pedig, hogy ez valóban így is legyen, számtalan programot szerveztek a hétfői találkozóra is. Volt például baba-mama jóga, babakocsis torna, élményséta bemutató, babamasszázs bemutató és közös anya-baba tánc is.

Az „Anyabegurul” csoport folyamatosan szervezi a programokat, és természetesen nem csak szabadtéren. Bárhova elmennek, ahol a kicsik és anyukájuk is jó érezhetik magukat együtt.