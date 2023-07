Érezhetően hatással volt rájuk ez a néhány nap. Sokat tanultak a beszélgetéseken, tárlatvezetéseken. Megtapasztalták az erdélyi vendégszeretetet, példát kaptak abból, hogy az ott élő magyaroknak mit jelent az ősök tisztelete, a magyarságuk, miként őrzik annak értékeit ma is. Talán azt is megértették, hogy ez nem csupán az Erdélyben élők feladata, hanem a miénk is itt, Magyarországon