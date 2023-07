A tarantula pók tényleg olyan félelmetes, mint az Indiana Jones filmekben. Ezt mindenki tapasztalhatta, aki elment a hétvégén a szegedi IH Rendezvényközpontba, ahol hüllő-, pók- és rovarkiállítás volt, de azért a zaklatottabb idegrendszerűeknek hoztak nyulakat is. A különleges állatokat Szőke Bálint Márk hozta el Szegedre, egyenesen a Nógrád vármegyei Bátonyterenyéről. Elmondta, hogy hoztak pókokat, gyíkokat, kaméleont, kígyókat, futóegeret és tengerimalacot is. Az állatokat természetesen csak kiállították, mert bizonyos fajok tartásához komoly engedélyek kellenek. Ami érthető is, ki szeretné, ha egy nagy fekete pók jelenne meg egyszer csak a küszöbén. Érdekes, de például görög teknőst is csak engedéllyel lehet tartani, a pókokról nem is beszélve.