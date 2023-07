Kálmán Zoltán is a kocsin volt, aki dócinak mondja magát, de hozzátette, hogy bevándorló, vidékről költözött a faluba. Hozzátette, hogy pálinkát is vitt magával, de nem táncolt, csak „rámozgott” a zenére. Ő és a társasága azt tervezte, hogy amíg csak tudják kitartanak, ha lehet, végig maradnak. Egyébként már a falunap meghirdetése is különleges volt. Azt írják, hogy akinek túl sok a városi pörgés, és hiányzik neki az érzés, hogy körülötte mindenki ismer mindenkit, akik ráadásul kedvesek is, nincs más dolguk mint szombaton Dócra menni. És valóban igazi falunapi élményt kaptak, akik elmentek. A zenés ébresztés után már izzították is a bográcsok alatt a tüzet. Haffer Gusztáv is fakanalat ragadott. 1970 óta él a faluban. Eddig mindig kecskét, vagy birkát főzött, most viszont muflont tett a bográcsba. Azt mondta, hogy kicsit száraz az állat húsa, és egyről körülbelül 20 kiló hús jön le, 3-4 óra alatt megfő, és nagyon finom.

Az Ápolás Extra Egyesületből pedig majdnem húszan érkeztek a falunapra, és persze ők is főztek. Az asszonyok kakaspörköltet főztek, valamint káposztás húsgombóccal is neveznek a versenybe. Azt tervezték, hogy a főzés után maradnak, mert egyébként idősgondozással foglalkoznak, és különféle méréseket is végeznek majd azoknak, akik kérik.

A már említett Kálmán Zoltánék is főztek, de ők most az egyszerűbb megoldást választották: tárcsán sütötték a húsokat.

A kora délutáni ünnepi műsor után pedig megkezdődtek a programok, amiben volt interaktív íjászat, tombolasorsolás, zenés fellépők, éremátadó és 3D-s mozi is. Az est fő fellépője Erős vs. Spigiboy volt, akiknek köszönhetően Dócot megszállta a 2000-es évek eleji bulihangulat. A programok egyébként késő éjszakáig tartottak, már annak aki kitartott addig. Természetesen nem maradtak el a szokásos falunapi kellékek, az ugrálóvár és a vattacukor sem.