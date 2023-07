A Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói saját megfogalmazásuk szerint bolondulnak a levenduláért. Éppen ezért egy kicsit kitelepülnek a település levendulás parkjába. Július 8-án, szombaton 9 órától a lakosság ingyen elviheti a leszedett levendulát. A művelődési ház munkatársai megmutatják és el is készítik a legegyszerűbb módját annak, amivel sokáig megőrizheti a szép, lila virág az illatát. Receptcserét is szerveznek. A program idején használt könyvek vásárlására is lehetőség lesz.