Az egyik országban elaludni, a másikban felébredni. Télen a Karib-szigeteken nyaralni, nyáron az Északi-tengeren hű­­sölni. Valószínűleg legtöbbünk egyből aláírná, ha ilyen életet kínálnának neki. Ha pedig ezért még fizetnek is, az maga a főnyeremény. És van, akinek fizetnek, ráadásul nem is keveset. Az óceánjáró hajókon dolgozók élete nagyjából ilyen, aki pedig bírja a különleges körülményeket, rengeteg élményt szerezhet. Egy szegedi énekes­­nő immár több mint 15 éve erre az életmódra rendezkedett be, szinte az egész világot körbehajózta már. Élményeiről faggattuk egy kissé hosszúra nyúlt levelezős interjúban – hiszen választ mindig csak akkor kaptunk, amikor éppen volt internetkapcsolata.

A szegedi énekesnő élvezi a munkáját, ami egyben nyaralás is.

Nika helyett kerestek énekest, őt választották

Zsanett hétéves kora óta énekel. Első CD-jét 15 évesen adta ki, amelyet a következő évben még egy követett. Énekelt a Fővárosi Operettszínházban, tagja volt a Musical Színháznak, 2005-ben pedig aranylemezes előadó lett a Zserbó nevű formációval. Itthon is szép karrier várhatott volna tehát rá, 2007-ben azonban egy lehetőség gyökeresen megváltoztatta az életét.

Miután befejeztem a tanulmányaim a Pesti Broadway Musical Stúdióban, 23 évesen a Kőbányai Zenei Stúdió tanulója lettem. Itt értesültem róla, hogy az egyik tanár, Horváth Charlie szaxofonosa énekesnőt keresett a zenekarába hajós szerződésre. Engem ajánlottak neki, így én lettem a csapat énekesnője a Nika néven ismert Veres Mónikát váltva. A férfi énekes ak­­kor Heincz Gá­­bor Biga volt mellettem

– kezdte tör­ténetét.

Összesen 3 évig dolgoztam folyamatosan iskola mellett abban az együttesben, és jártuk a skandináv komphajókat. Aztán jelentkeztem egy meghallgatásra, és 2010-ben, miután megszereztem a zenetanári végzettségem, felvettek szólistának egy német tengerjáró hajós céghez.

Így indult a hajós élete, ami azóta is tart. Már ő maga is nehezen számolja össze, hány cégnél dolgozott.

Hozzávetőleg 25 különböző szerződést teljesítettem, a legtöbb általában féléves munkát jelentett. Volt, amikor önálló műsorom volt, de sokszor egy show részeként állok színpadra. Most pedig külön műsorom van színházi estre, a medencénél lévő színpadi fellépésre és a vacsorás varietére. Ez tehát a munkám: szórakoztatni az utasokat, közben pedig nagyjá­ból bejártam a világot. Me­­xikótól a Ka­­rib-szigeteken, az Egyesült Arab Emírségeken át Thaiföld, Indonézia, Malajzia, Vietnám és Honkong is szerepelt az úti célok között. A kedvenc szigetem pedig Palawan volt, ami a Fülöp-szigetek egyik meseszép szigete

– sorolta.

Egy jó munkával milliós keresettel is lehet számolni. És mivel az ellátás ingyenes, ebből sokat félre lehet tenni.Zsurkán Zsanett

Napközben nyaral, este énekel

Merthogy ezeken a hajókon dolgozva van is idő a turistáskodásra, hiszen a járművek reggeltől estig kikötőben állnak, ő pedig este dolgozik, amikor elindulnak az utasokkal.

A napjaim általában úgy néznek ki, hogy reggeli után kimegyek a városba, kirándulok, strandolok, attól függően, helyileg hol vagyunk. Délután bemelegítek, megcsináljuk a technikai főpróbát, megvacso­rázom, aztán elkészítem a ha­­jam, sminkem, az öltöztető se­­gít felvenni a kosztümöm, és mehet a show. Az előadás után vagy szabadnapokon elmegyek edzeni a konditerembe, vagy spanyolul tanulok. Este összejövünk egy italra a személyzeti diszkóban, vagy az utastérben hallgatom a többi zenészt, esetleg a kabinomban olvasgatok, tévézek. Általában 2–4 szabadnapom is van, az út hosszától függően

– mesélte.

Ő egyébként művészként használhatja az utasok edzőtermét vagy éttermét is, erre például egy pincérnek vagy takarítónak nincs lehetősége. A személyzetnek ugyanis van külön hajórésze bárral, konditeremmel és napozóterasszal. A kabinok sem egyformák, de neki kényelmes hely jutott: egy franciaágyas, külön fürdőszobás, tévével, hűtővel felszerelt lakrésze van. Kíváncsiak voltunk arra is, mennyire igaz, hogy ezeken a tengerjáró hajókon a személyzet ablaktalan, sötét kis helyiségekben van elszállásolva.

Ablak valóban nincs, de ahol van, azokat sem lehet kinyitni. Egyedül az erkélyes kabinok ajtaja nyitható, de jelenleg a norvég fjordoknál hajózunk, szóval azt a 12 fokos levegőt egyébként sem akarnánk beengedni

– nevetett.

Milliós fizetés, teljes ellátással

Zsanett azt mondja, ő nagyon élvezi ezt az életet, még úgy is, hogy két szerződés között mindössze 2 hónapot tölt itthon. Az utazás előtt 2 hónapig külföldön van, amíg megtanulja a műsort, aztán 6 hónapig hajózik.

Ez az életmód olyan embereknek viszont nem való, akik tengeribetegek, rendszeres honvágytól szenvednek vagy nehezen viselik a tengerészeti szabályzatokat. Bírni kell a terhelést, és ami a legfontosabb: sosem szabad késni

– mesélte. És hogy mindezért mit kap?

A fizetés változó, a pozíciótól és a cégtől függően. De egy jó munkával milliós keresettel is lehet számolni. És mivel az ellátás ingyenes, ebből sokat félre lehet tenni

– árulta el.

Két hónapig hánykolódott az üres hajón

Persze a csillogás és pompa mögött mindig van árnyoldal is, Zsanett ezt sem titkolta el.

Volt egy-két viharos nap, ami keményebb volt az átlagosnál, egyszer pedig egy hurrikán is kis híján elért bennünket. De volt már részünk tűzesetben és rakétabalesetben is, amikor egy Ashdod felől Tel Aviv irányába kilőtt műszer darabjai a személyzeti deckre hullottak. És átéltem már sajnos olyat is, hogy valaki leugrott a hajóról, vagy egy súlyos orvosi eset miatt helikopteres mentésre szorult

– sorolta.

Legrosszabb élményei mégsem ezek voltak, hanem az, amikor a pandémia első hulláma alatt 2 hónapig a tengeren ragadtak. Történetét akkor lapunk írta meg először: a kikötők lezárása előtti utolsó pillanatban egyedül az utasoknak volt lehetőségük leszállni és hazautazni a Kanári-szigetekről, a személyzetnek a hajón kellett maradnia.

Ez a kaland sem tántorította el azonban attól, hogy amint lehetett, újra vízre szálljon, és a jövőjét is ugyanígy képzeli el Zsanett.

Színházi szólistaként 45 éves korig szerintem nyugodtan lehet itt munkát tervezni, de zenekari énekesként jóval tovább is. Van lehetőség előrelépésre is, az én esetemben a következő szint a színház menedzseri po­­zíció lenne, ha úgy döntenék

– mesélte.

Zsanettnek Bonnie Tylerrel is van közös fotója.

Egyelőre azonban élvezi az éneklést, amely néha olyan lehetőségeket is tartogat számára, hogy világsztárokkal legyen egy színpadon. Legutóbb például Bonnie Tylerrel és a Bo­­ney M.-mel lépett fel. És ha már emlékezetes kalandok: mint me­­sélte, nemrégiben az éjszakát Barbados szigetén töltötte, ahol egy helyi szórakozóhely tulajdonosa egy privát partit szervezett, amely után hajnali kettőkor ott állt Rihanna szülőháza előtt Bridgetownban.

Azt hiszem, ilyesmire soha nem lett volna lehetőségem, ha nem ezt az életformát választom

– fogalmazott.