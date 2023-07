Kiskundorozsmán sosincs hiány rendezvényekből, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Ruzsa Roland önkormányzati képviselő már az augusztus huszadikai programok összeállításán dolgozik nagy erőkkel. A képviselő lapunknak elmondta, az ünnepség mellett idén is lesz Parasztolimpia a Dianovszky téren. Jelezte, folyamatosan várják a 4+1 fős „parasztbrigádok" jelentkezését, akiknek majd vicces falusi szokások terén kell bizonyítaniuk.

Kiemelte, a verseny kötelező viselete a gumicsizma, erről mindenki saját maga gondoskodik. Emellett érdemes népies öltözéket is felvenni, hiszen megválasztják majd a legnyalkább legényt és a legcifrább lányt is. Kérdésünkre elmondta, 18 év felettiek vehetnek részt a versenyen, melyre előzetesen kell jelentkezni augusztus 17-ig a művelődési ház telefonszámán: 62/ 463–112, vagy e-mailben a [email protected] címen.

Ruzsa Roland közölte, természetesen ezúttal is gondolnak a gyermekekre, ingyenes ugrálóvár és gyermekműsor várja majd őket a téren, ahol a Sláger TV sztárja, Sztojka Tibi is színpadra lép. És ahogy az már hagyomány, délre ezer főnek készítenek ételt, amit kedvezményes áron, 500 forintért lehet majd megvásárolni.

Mindemellett a képviselő elárulta azt is, hogy már most zajlanak az előkészületek a szeptember másodikai kakasfőző és -futtató verseny kapcsán. A programnak a Faragó tér ad majd helyet, ahol egész nap a szórakozásé lesz a főszerep, erről gondoskodik a Pacsirták együttes is, melynek egyik legismertebb száma a Künn a dorozsmai határban címet kapta.