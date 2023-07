Fürdőzői visszajelzések szerint továbbra is a mindszenti Tisza-parti szabadstrand az egyik legnépszerűbb a térségben. Idén a helyi önkormányzat üzemelteti a 150 méter hosszú partszakaszt; több újdonságot is meghirdettek a mostani szezonra. A homokos fövenyt ezúttal is rotálással puhították a szezon indulása előtt, amit rendszeresen ismételnek azóta is a hírek szerint. Bővítettek a sportolási lehetőségeken, van röplabda, homokfoci, lehet kajakot és SUP deszkát is bérelni.

A pelenkázóhelyiség délelőtt 10 és este 20 óra között bárki használhatja. Melegvizes kézmosási lehetőség és kényelmes pelenkázókomód várja a kisgyermekkel érkezőket. A folyékony szappanon túl mosogatószert is helyeztek ki arra az esetre, ha valaki babaholmit szeretne elmosni. Ha pedig valami otthon maradt, netán éppen elfogyott, különböző méretű pelusok, törlőkendő és úszópelenka is található a helyiségben.

A vízben a gyerekeknek fenntartott résznél az elhasználódott jelzősort kicserélték minőségi, esztétikus bójákra. A mosdók használata ez évtől pedig díjmentes.

Évek óta a szabadstrand egyik fő vonzereje a elkerített kutyás partrész: korábban az állattartók és a nem kutyás fürdőzők konfliktusait akarták enyhíteni a szolgáltatással. Az elsőként kihelyezett gyengébb kerítés helyére később erősebb és hosszabb térelválasztót terveztek, illetve árnyas résszel bővítették a korábbi kijelölt partszakaszt. Majd idén a még biztonságosabbnak mondott kerítést telepítettek a szezon kezdete előtt. A tapasztalatok szerint a kutyák jól megférnek egymással, felelősen igyekszik mindenki eltölteni ott az idejét. A fenntartó úgy véli, hogy a strandot használó közösség betartja és szükség esetén betartatja a házirendet ha arról van szó, hogy el legyen takarítva a kutyaürülék a földről. Közvetlenül a lekerített rész bejáratánál a kerítésre erősítettek egy csomag kutyakaki zacskót, hogy mindenki bátran használja. A kerékpártároló ingyenesen használható, az autósok napi 600 forintért parkolhatnak.