A falunapok kezdő rendezvényeként minden évben látványos traktoros felvonulást szerveznek Domaszéken. Idén is mintegy száz mezőgazdasági munkagép sorakozott fel a polgármesteri hivatal melletti téren délután 5 órára, hogy aztán végigmeneteljenek a település utcáin. Sziráki Krisztián polgármester úgy fogalmazott, a homokháti gazdák csodájára járhatnak, hiszen megtanultak sivár talajon gazdálkodni. Leleményességükről, amelyhez a rendezvényt megnyitó Mihálffy Béla is gratulált, itt most más módon is bizonyítékot mutattak.