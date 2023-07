Három napos programsorozattal ünnepel Domaszék. A falunap pénteken 17 órakor az egyik leglátványosabb programmal, a traktorok felvonulásával kezdődik. A mezőgazdasági járművek a település egészét körbejárják. Ezt követően borkóstolóra várja az érdeklődőket az Ujvári Pincészet bormestere, majd 19 órától a Szegedi Pinceszínház vendégjátéka következik Operettissimo címmel. A domaszéki ovis szülők 20.30-tól adnak meglepetésműsort, majd este 9 órától retróparti kezdődik. A 90-es évek zenéjét DJ Bigiboy szolgáltatja.

Szombaton 15 órától Nemzetközi Néptánc és Népzene Fesztivál kezdődik a településen, melyen bemutatkozik a Domaszéki Művészeti Iskola, illetve lesz szlovák néptáncegyüttes, valamint spanyol és lett népzenekarok is fellépnek. Késő délután díjátadókat tartanak, este pedig az Ámokfutók, majd a Kerozin ad koncertet. Ezt a napot is retródiszkó zárja majd DJ Cino vezetésével. Vasárnap 9 órakor kezdődik a falunapi szentmise, majd átadják a díszpolgári címet is. Délután 4 órától motoros felvonulás indul, melyet 17 órakor streetfighter show koronáz meg Borbély Kornél és Kötél István stunt riderek közreműködésével.

A rendezvényen lesz lehetőség véradásra, illetve lesznek gyerekprogramok és ugrálóvár is.