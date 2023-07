Ács mellett, az erdő közepén táborozott a tarjánvárosi Szent Gellért Plébániához köthető Márton Áron cserkészcsapat a napokban. A fiatalok vonattal utaztak Szegedről Ácsig, majd onnan kétórás gyaloglással érték el az erdőben felállított táborhelyet. A Duna partján megszervezett tábor vezetője, Bibok Rita elmondta, különös öröm volt számukra látni azt, hogy a többnyire városi gyerekek milyen ügyesen teremtettek élhető környezetet az erdő közepén. Hozzátette, a hatvan fős csoport megtanult élni a városi komfort nélkül, a természet közelében. Kiemelte, a fiatalok szoros kapcsolatokat és barátságokat kötöttek a főzés, a takarítás, a mosogatás és a túrázás közben.

– Azt játszották, hogy ők a vikingek késői utódai, akik a földi világot összekötik az Istenek világával. A tábor egyes részeinek nevei is viking nevek voltak, sőt, a körletek vezetőinek neveit is vikinggé változatták. Az egyetlen kellemetlenséget csak a szúnyogok okozták, de a tábortűz füstje őket is elűzte – avatott be Bibok Rita.

A táborvezető beszámolójából kiderült, a programjukban egynapos győri látogatás is szerepelt, a városban több templomot, többek közt a székesegyházat is meglátogatták, ahol szentmisén vettek részt. Ezt követően megismerkedtek Győr nevezetességeivel.

– A cserkészcsapat fiatalabb tagjai ellátogattak Gönyűre is, az idősebbek pedig vízitúra során tehették próbára ügyességüket. Különleges élményt nyújtott a tábor lakóinak az a szabadtéri szentmise, amelyet a Szent Gellért Plébánia plébánosa, Benyik György celebrált. Az Ószövetségi olvasmány Jákob égig érő létrájáról és a bételi szentély alapításáról szólt – részletezte.

Bibok Rita szerint az erdőbe felvert sátorban bemutatott gitáros szentmise olyan érzést keltett minden résztvevőben, mintha az erdő közepén nemcsak tábort és étkezősátrat, hanem templomot is építettek volna. A misét Márton Áron nevének skandálásával fejezték be, megemlítve azt, hogy ha mindezt a nagy erdélyi püspök megérte volna, nagy vigasztalást érzett volna átélt szenvedéseiért.