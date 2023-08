Nagy sikernek örvend az ókori Kína-kiállítás, a Móra Ferenc Múzeum tárlata hamarosan eléri a 25 ezres látogatószámot. A kiállítást turisták és szegediek is sokan látogatják: a legnépszerűbbek a hétvégi napok és a szombati-vasárnapi ajándék tárlatvezetések. Szintén látogatottak a hétfők, mert a Móra Ferenc Múzeum és kiállítóhelyei a megszokott múzeumi gyakorlattól eltérően hétfőn is nyitva tartanak, tájékoztatott a közgyűjtemény. A kiállítás két egységből áll: az agyagkatonákat és a Han-kor kínai kincseit is megismerhetik az érdeklődők. A földszinten közel félszáz agyagkatona szemlélteti az első kínai császár erejét és gazdagságát. Az emeleti kiállítótérben pedig a Sanghajból érkezett ókori kínai kincsek láthatóak, köztük egy eredeti halotti jádepáncél, melyekben császárokat, uralkodókat temettek el. A 25 ezredik látogató várhatóan augusztus 14-én, hétfőn érkezik majd, akit ajándékcsomaggal fognak köszönteni.