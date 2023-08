Hétvégén Szegeden járt a Jákob Alapítvány Minden gyerek Ferrarija kezdeményezésével. Jákob Zoltán milliárdos vállalkozó, akit hamarosan a legújabb Nagy Ő-ként ismerhet meg az ország, élményautózást hirdetett meg egyik saját sportautójával, hiszen tapasztalatból is tudja, milyen felejthetetlen kaland az embereknek akár csak messziről is nézni egy ilyen ritka és különleges járművet. A gyerekeknek azonban most arra is lehetőségük volt, hogy beleüljenek és menet közben is kipróbálják, milyen az, ha a világ legmenőbb kocsijában fújja a hajukat a menetszél.