Vannak olyan élmények az életben, amelyekre később visszagondolva is libabőrös lesz az ember, és arra gondol, hogy igen, ez fantasztikus volt! Ilyen élmény volt a július 29-i CityRocks, ahol Közép-Európa legnagyobb rockzenekara, a 200 zenészből és énekesből álló formáció csapott a húrok közé és zúzott egy akkorát, mint még senki Szatmárnémetiben. A CityRocks jött, látott és győzött. A rockzene pedig él és élni is fog a továbbiakban is Szatmárnémetiben, amely ezentúl már a rockerek számára is olyan hely lesz, ahová érdemes ellátogatni