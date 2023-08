Szia, iszol egy kis pálinkát?

– fogadott a pusztaszeri traktoros találkozón és új kenyér ünnepen Máté Gábor polgármester. Ideiglenesen elhárítottam a kínálást, mondván, dolgozom. A kifogás történetesen igaz volt, és az ígéretemet is betartottam, később megkóstoltam. Nem vagyok nagy pálinkás, házigazdám is kijelentette, ő sem ugrál ezért az italért, de velem koccint egyet. Finom volt! Kiderült, nem akármilyen nedűt töltött a pohárba, a neve: Templomkert körtepálinkája, és az általa tervezett címkén még az is szerepel, hogy Szentháromság templom, Pusztaszer.

A Petőfi TSZ-nek volt itt műhelye és irodája. Később önkormányzati tulajdonú lett a terület, majd felajánlottuk az egyháznak a templom helyéül. Az építkezésnél ügyeltünk arra, hogy minden fát megőrizzünk, így menekült meg a jövőnek a három 50 éves körtefa is

– kezdte az első évjáratú pálinka előtörténetét a polgármester. Sok körte potyogott le a fáról, és barátjával, az asztalos Grósz Sándorral engedélyt kértek és kaptak Antal Imre atyától, hogy felszedjék és hasznosítsák.

Csengelén főzettük, jutott belőle nekünk, a templomnak és a főzőnek is. Közösségi célt szolgál, van mivel, igazi különlegességgel megkínálni vendégeinket, és erre elég. Már néztük az idei termést, szolidabb, de repinek az is kitart majd 1 évig

– közölte Máté Gábor, amikor már a kísérő ásványvízzel locsoltam a körtét.