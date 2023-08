Sokszor tovább maradok, mert jó játszani a régi ismerősöknek, barátoknak. Már amikor odaérkezek, tapssal üdvözölnek

– mesélte. Amikor a Koronaban zenél, még a környező házak erkélyeiről is integetnek neki.

Volt, hogy valaki odajött hozzám, és külön megköszönte a régi kedves nótákat, amelyektől még a szeme is könnybe lábadt a feleségének

– tette hozzá.

Azóta meghívást kapott egy másik belvárosi szórakozóhelyről, a Silver pubból is. Ott szerdánként szórakoztatja a közönséget, és ami külön büszkeség a számára, hogy a fiával, Ramónnal együtt. Sztojkó Mihály boldog, hogy a vendéglátós zene ily módon most reneszánszát éli Makón. Már hetven felé jár, de még mindig jó kedvvel megy muzsikálni, és úgy is megy haza. Számára ez valóságos feltöltődés. Azt mondta, amíg bírja, csinálja.