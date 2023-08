Változó fronthatásnál felerősödnek ezek a panaszok is. A fronthatások ellen általános recept nincs, viszont fontos, hogy hőség idején fogyasszunk megfelelő mennyiségű folyadékot és fordítsunk nagyobb figyelmet a közlekedésre, hiszen a nagy melegben hosszabbodik a reakcióidő, ezért célszerű nagyobb követési távolságot tartani. Emellett a krónikus betegségek vizsgálatára, szinten tartására is figyeljünk, valamint készüljünk fel a vérnyomás kiugrására és a fejfájásra is, vegyük be a szükséges, ajánlott gyógyszereket