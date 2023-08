Egy bengáli botsáskával a kezén jelent meg csömödéri (Zala vármegye) tartózkodásunk utolsó napján Molnárné Vitális Anikó erdőmérnök, erdőpedagógus. A bájos kis jószágot érdeklődve tekintették meg az ásotthalmi Bedő Albert erdészeti iskola diákjai. Anikó elmesélte, hogy amikor lehetőség van rá és be lehet vinni az ízeltlábút az iskolába, aznap a lányai a legnépszerűbbek és a legvagányabbak. Csak szegény botsáska nem élvezi annyira a tortúrát, néha bele is döglik. Szerencsére semmi gond, mert ez a rovar széles körben elterjedt terráriumi díszállat, kezdő terraristák is bátran tarthatják, az egyik legkönnyebben szaporítható botsáskafaj.

A botsáska általában szelíd, felmászik kezünkre is, de nagyon óvatosan kell bánni vele, főleg, amikor felvesszük. Finoman fogjuk hüvelyk- és mutatóujjunk közé a törzsét, sohasem a lábát, és helyezzük őt tenyerünkre, vagy csak tegyük elé tenyerünket és biztassuk kicsit, hogy másszon fel rá!

Ízlése kiváló: általában a legtöbb botsáska számára a szeder a legjobb étel. Megfelel neki még a málna, fagyal, galagonya, tölgy, rózsa és a borostyán is. Viszont olcsó, a jofogas.hu-n már 1500 forintért lehet venni bengáli botsáskát, ami nevével ellentétben nem Bengáliában, hanem Vietnám területén, Annam régióban, bozótosokban él.