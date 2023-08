Nincs is talán jelentéktelenebb dolog a világon, mint a porszem. Általában láthatatlan, nagy mennyiségben, a lakás bútorain ugyanakkor rendkívül idegesítő. Van azonban egy formája, amit nem csak hogy mindenki csodálattal néz, de még babonákat is kötünk hozzá. A hullócsillag ugyanis szintén nem más, mint a légkörben felizzó kozmikus porszem. Mégis ebben a formájában imádattal vesszük körbe és olyan csodás meséket szövünk köré, ami aztán egész életünkben elkísér.

Talán a legtöbben a kívánságot kötik a hullócsillaghoz. Ha meglátunk egyet, és megfogalmazzuk vágyunkat, az valóra válik. Nos, ha ez így lenne, most hétvégén rengeteg új milliomos, betegségből felgyógyuló vagy éppen boldog párkapcsolatra lelő ember bukkanna elő a semmiből, hiszen a Perseidák meteorrajnak köszönhetően akár percenként kívánhatnánk magunknak valamit. Akinek van kedve, kipróbálhatja, hátha beválik, garancia azonban nincs erre a babonára. Az viszont biztos, hogy akár egyedül, akár párban vagy családostól remek programnak ígérkezik a meleg nyári estében kifeküdni a csillagos ég alá és időnként felkiáltani: láttad? Ott is volt egy. Én jópár éve kipróbáltam: azóta is kedves emlékként őrzöm azt az estét, amikor a fényszennyezett városból elvonulva csak a csönd és a világító égbolt vett körbe. Azt gondolom, ez az igazi értéke ennek az estének, és ha egy csillaghullásra és a hozzá kötődő hiedelmekre van szükség, hogy a városi ember felfedezze a természet ezen egyszerű csodáját, hát legyen. Legalább egyszer ezt érdemes mindenkinek kipróbálnia.