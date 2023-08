A kertünkben száradásnak indult a fenyőfa. Majdhogynem a mi fenyőnk bírta a legtovább az utcánkban, a szomszédok már kivágták az elmúlt években. Egy-két évtizede nagy divat lett tujákat is ültetni. Most azonban azt látjuk, hogy a szép tujasorokból alig maradt ép, sok kipusztult. Sipos gazdával, Sipos József növényorvossal ezen a héten arra keressük a választ, hogy mi ennek az oka és hogyan előzhetjük meg a fenyőnk, tujánk kiszáradását. Elhangzik, hogy milyen gyakran kell öntözni ezeket a növényeket, és azt is megtudjuk, hogy miről lehet felismerni, hogy szú jelent meg a fenyőfánkon.