Pengő László szervátültetett úszóbajnok. Vele beszélgettünk eredményekről, sikerekről, de a műtétre való várakozás izgalmáról is. Szívátültettként sem bírt otthon maradni, úszni vágyott a korábban vízilabdázó, majd teniszező sportoló. Hihetetlen eredményekről számol be a most következő podcastban.