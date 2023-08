Programajánló podcast-ükben Timár Kriszta és Arany T. János újságíró kollégáink ismét saját, szubjektív szemüvegükön keresztül veszik górcső alá a vármegyei programokat. Természetesen a főszereplő ezúttal is a Coca Cola SZIN koncertkínálata, de - hogy egy kis kultúráról is szó essen - elmélkednek arról is, vajon ki néz horrort a moziban és egy rendkívül egyedire sikerült könyvajánló is elhangzik benne egy közelgő dedikálás apropóján. Visszatérő elemként újra elmélkednek az éjszakai Vadaspari programok hangulatáról, mindezek mellett pedig gyűjtésükbe néhány falunap és egy vadászati program is bekerült. Jó szórakozást kívánunk a podcast hallgatásához, majd a programokhoz is.