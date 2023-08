Úgy vélem, hogy a kulcs a több generációban rejlik. 1973-ban ugyanis édesapám, Prágai András Mihály úri szabóságot nyitott a Bartók tér 11. szám alatt egy IKV-s bérleményben, melyben később divatáruüzletet működtetett. A rendszerváltás után azonban megindult a tömegtermelés, megjelent a kínai áru hazánkban is, az emberek pedig azt vették meg, így érezték a szüleink, hogy változtatni kell. Édesanyám ez idő alatt már a Kelemen utcai Ofotért vezetője volt, így 1992-ben úgy döntöttek, hogy üzletileg is „összebútoroznak”, ekkor nyitott meg a Prágai Látszerészet, ahol az első években még divatkiegészítőket is lehetett vásárolni, nemcsak szemüvegeket. 2008-ban megvettük a bérlemény mögötti lakásrészt, az IKV pedig engedélyt adott arra, hogy azt összenyissuk a bérleménnyel, így egy nagyobb vizsgáló részt tudtunk kialakítani. A következő mérföldkő pedig az volt, amikor meg tudtuk nyitni a Bartók tér 5. szám alatti butikoptikát, ahol visszatértünk a márkás dizájner kiegészítőkhöz, így bárki be tudja szerezni ott a legnagyobb divatmárkák termékeit

– avatott be a történetükbe.

Ahogyan Prágai András említette, több generációról van szó, hiszen sokáig a szülőkkel közösen üzemeltették a vállalkozást a testvérek, így minden vásárló megtalálta a saját korosztálya szakemberét. Ezt a szülők halála után is szeretnék tovább vinni saját gyermekeikkel közösen, hiszen részükről is érdeklődés mutatkozik a látszerészet felé.

Családias hangulat és precizitás

Ebből eredően nem meglepő, hogy igen családias hangulatban lehet része annak, aki betér bármelyik üzletébe a Prágai Látszerészetnek. Ugyanakkor ehhez egészen egyedülálló precizitás, naprakészség és szakmai felkészültség is párosul. De hogyan lehet ezt folyton garantálni a vásárlók részére? Prágai András elárulta nekünk.

– Ebben fontos szerepe van egyrészt a beszállítói hálózatnak. Nagyon pontos és alapos beszállítókkal dolgozunk, akik a legnagyobb márkák szemüvegeit is biztosítani tudják számunkra, sőt, akár olyan márkát is, melyet hazánkban csak pár helyen lehet beszerezni. A portfóliónk folyamatosan bővül. Másrészt fontos a géppark folyamatos fejlesztése. Ma már ott tartunk, hogy két komplex szemvizsgáló laborunk van, miközben a családunk és a nem családtag kollégáink is folyamatosan képzéseken vesznek részt. Én magam is, ősszel például üzletvezetői tréningre megyek. De büszkék vagyunk arra a nemrégiben beszerzett lézerjelölőgépünkre is, melynek segítségével a jövőben minden nálunk készült szemüveget úgy tudunk kiadni, hogy a lencsébe vagy a szárába bele tudjuk írni, hogy Prágai –, mint egy védjegyként, illetve egyedi azonosítót is tudunk így a vásárló kérésére elhelyezni, legyen az egy név vagy egy telefonszám – osztotta meg.

Rózsa fentről segíti a munkát

Nincs olyan szakmai kihívás, melyre ne találna megoldást a kiválóan felkészült szakember gárda, azonban mélypontok sajnos az ötven éves vállalkozás életében is voltak már. Ilyen volt 2022 júliusa, amikor az édesanya, Prágai Rózsa optometrista látszerész befejezte földi pályafutását.

Nem voltunk zárva egyetlen napot sem, másnap „ugyanúgy” jöttünk dolgozni, ezt kívánta volna édesanyánk is. Ő, aki elsőnek ért be az üzletbe és utolsóként is ment el onnan minden áldott nap. Viszont rettentő nehéz volt arccal kiállni és annak a vásárlónak a kérésére válaszolni, aki azt mondta: Rózsát keresem. Az üzletben egy kép és egy örökmécses jelzi, hogy már nincs velünk, így arra mutattunk rá, ha valaki édesanyánkat kereste, illetve ezzel éreztetjük azt, hogy gondoskodó szeme fentről néz ránk és segíti a munkánkat. Hatalmas űrt hagyott maga után, de nemcsak a családunkban, hanem az egész szakmában, hiszen aranykoszorús mester volt, így nagy neve volt a látszerész szakmában, az országban sokan tőle tanulták meg a mesterséget, köztük szegedi optikusok is. Ő a példaképünk a szakmában és a vállalkozás működtetésében is

– emelte ki.

Egy fénykép és egy mécses emlékeztet a városszerte ismert és tisztelt Prágai Rózsára.

Fotó: Karnok Csaba

A szülők egyébként mindig arra nevelték gyermekeiket, hogy üzletükben nem vevők, hanem vásárlók vannak, hiszen utóbbi jókedvvel szerzi be azt, amire szüksége van. Így jelenleg is arra törekednek a Prágai testvérek, hogy mindenki kitüntetett vásárlónak érezze magát az üzletben, ahol jó hangulat és családias légkör övezze a kiszolgálást, ami csupa nagybetűs kiszolgálás legyen. Prágai András szerint sikerük kulcsa ebben is rejlik, valamint abban, hogy megbecsülik a vásárlók beléjük fektetett bizalmát.

Akiknek saját sarka van a Bartók téren

Rendkívül nagy hangsúlyt helyeznek a gyermekekre is, akiknek saját sarka van a Bartók tér 11. szám alatti üzletben, ahova szívesen betérnek akár csak azért is, hogy megsimogassák Andrásék francia buldogját, Roccot, aki a tizenegyedik dolgozó a cégnél, ő a hangulatfelelős. Emellett több mint tíz éves hagyománya van már a Szemüveges gyermekek délutánja nevű programnak is, melyet a családi vállalkozás a Bartók téren szokott megrendezni, eddig ezt egyetlen egy évben nem tudták megszervezni, útját állta ugyanis a koronavírus. Idén lesz a második olyan szeptember, hogy elmarad az esemény, ezúttal viszont egy sokkal pozitívabb történés miatt, a Bartók tér rekonstrukciója miatt. Jövőre viszont még szebb környezetben tudnak majd együtt ünnepelni a szemüveges gyerekek.

Prágai András elmondta, a gyermekek látása talán a legfontosabb a világon, hiszen rengeteg információ, inger éri őket, ezeket pedig csak akkor tudják jól feldolgozni, ha jól látnak. Egész életükre hatással lehet az, ha nem volt meg a kellő befogadóképességük a rossz látásuk miatt – tette hozzá. Éppen ezért dolgoznak folyamatosan azon, hogy a gyermekek örömmel viseljék a szemüveget.

A Prágai Látszerészet emellett a város lakóiért is tesz. Már másodjára érkezik Szegedre szervezésükben az a szűrőkamion, melyben nemcsak látásvizsgálatot tartanak, hanem például vérvétel és vérnyomásmérés is zajlik majd. Október 12-én, tehát épp a látás napján lehet majd élni ezzel az ingyenes lehetőséggel a Széchenyi téren.

Rengeteg karitatív eseménynek és rendezvénynek vagyunk támogatói. Ez nagyon fontos volt a szüleinknek is. Legyen szó adományról, vagy Afrikába küldött szemüvegekről, vagy a szegedi egészségügynek lévő felajánlásokról, igyekszünk mindig segíteni

– jegyezte meg.

Továbbá a Bortérre is kitelepülnek majd, ahol szintén lehetőség lesz részt venni egy díjmentes, csupán néhány percet igénybe vevő látásszűrésen. Látásvizsgálatra hívják egyébként a véradókat is, ugyanis minden olyan személy, aki véradással segíti beteg embertársaink gyógyulását a vármegyében, egy kártyát kap, melynek felmutatásával díjmentesen megvizsgálják a szemét a Prágai Látszerészetben, mindemellett pedig 15 százalékos kedvezményt is kap az általa kiválasztott termék árából.