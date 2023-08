Elstartolt a Coca Cola SZIN: szerda délelőtt megnyitották Szeged nyárzáró fesztiváljának kapuit a Partfürdőn. A 10 órára meghirdetett időpontra jelentős tömeg gyűlt össze a bejáratnál, sokan azonban ekkor még a karszalagjaikat vették át a regisztrációs konténereknél. Ők bizonyosan lemaradtak arról az akcióról, hogy az első 555 belépő kedvezménykupont kapott a jövő évi fesztiválra.

A kapunyitás előtt Botka László polgármester elmondta, több mint 100 ezer vendéget várnak az idei, immár 55 éves fesztiválra, ahol négy nemzetközi sztár és közel százkilencven hazai koncert szórakoztatja majd a kilátogatókat 4 napon keresztül.

A három lányom ritkán ért egyet, de most egyöntetűen azt mondták, ez egy jó program, úgyhogy ne keressük őket vasárnapig

– tette hozzá nevetve, majd megköszönte a közel 500 háttérben dolgozó munkáját, a szegediektől pedig türelmet és megértést kért.

Az idei fesztivál arca Miskovits Marci, aki a fesztiválozók között keresi majd a legnagyobb rajongókat. Érdemes lesz vele játszani, ugyanis a legjobb arcok lehetőséget kapnak arra, hogy a backstage-be is beléphessenek, ahol amellett, hogy a fellépőkkel testközelből találkozhatnak, még egymillió forintot is nyerhetnek. Áll ott ugyanis egy gép, melynek időzítőjét ha valaki 5,55 másodpercnél tudja megállítani, máris viheti a pénzt. A backstage-ben dolgozik majd a fesztivál másik arca, Schumacher Vanda is, ő a fellépőkkel készít majd interjúkat.

Még nem csináltam soha ilyet. Először vagyok fesztivál arca is, ráadásul angol nyelven sem interjúztam még senkivel. Most viszont ez is az én feladatom lesz

– mesélt arról a fiatal tévés celeb, mi lesz a feladata Szegeden a következő napokban.

A nyitás után szétnéztünk a területen. Kolonics Erika, a fesztivál főszervezője elmondta, büszkék a nagyszínpadra, melynél csupán a Szigeten van nagyobb a fesztiválok közül. Súlya 9 elefánténak felel meg. Vele szemben állították fel a Coke tornyot, nyereményjátékon lehet elnyerni a lehetőséget, hogy valaki erről az exkluzív helyszínről nézhesse a koncerteket.