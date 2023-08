Gazdája büszkén mutatta a gép legvagányabb funkcióját, a kormányt az üléssel együtt 180 fokban meg lehet fordítani, ilyenkor hátrafelé megy előre. Ez szakkifejezéssel reverzibilis kormányzás. A nevezők komolyan vették a szépségversenyt, a New Holland is szépen csillogott, de a Ferrarinak még a gumija is ragyogott, nem spórolt a büszke tulaj az abroncsfeketítővel és a polírozó ápolóval. Mintha összebeszéltek volna a bordányi traktorosok, harmadikként egy még kisebb jármű érkezett, orgonasípként sorakoztak a traktorok. Ebben a kétéves Fejes Csongor ült, de nem ő vezetett, hanem édesapja távirányítóval. A mini New Holland, pont olyan mint elsőként érkezett nagytestvére. A nagypapa ajándéka volt a traktorrajongó kisfiúnak.

A közönség szavazatai alapján első helyen Papp Pannáék New Hollandja, második helyen a kis Csongor mini New Hollandja végzett, a harmadik hely a Ferrarié lett, a negyedik hely Kovács Kristófé. Minden versenyző ajándékcsomagot kapott, az első helyezett ingyen vizsgáztathatja járművét a bordányi vizsgabázison.