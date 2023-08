Magyarország második legnagyobb fesztiválszínpadán - melynél grandiózusabbat csak a Szigetre építettek - az első napon a 4S Street nyitotta a bulifolyamot. Őket követte a VALMAR, majd a Quimby. Mi ekkor érkeztünk meg a Partfürdőre és megállapítottuk, hogy a Most múlik pontosan és az Ajjajjaj előadóinak kissé nagy volt a nagyszínpad: az előtte lévő teret még úgy sem tudták megtölteni, hogy a placc közepére a névadó főszponzor felépített egy hatalmas tornyot, jelentős helyet foglalva el a területből. A fél órával később a terület átellenes pontján kezdő Follow the Flow rajongótábora ugyanakkor annyira kitöltötte a rendelkezésre álló teret, hogy bár még a kukákon is ültek, még így is lehetetlenné vált a közlekedés azon a részen.