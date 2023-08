Szeged városrésze azután alakult ki, miután Kecskés István javaslatára felparcellázták az ármentesített területet. Először Rokkant-telep volt a neve, mert főleg az első világháborúban megsérült szegedi katonák és családjaik kaptak itt telkeket. Később Kecskés Istvánról nevezték el a városrészt. A szocializmus idején Ságvári-telep volt, majd a rendszerváltás után újra Kecskés-telep a neve.

A rendezvény Kecskés István szobránál egy koszorúzással kezdődött, majd ünnepi műsorral folytatódott. Utána Simon-Fiala Donát önkormányzati képviselő köszöntötte a 95 éveseket. Később a Hősök Keresztjénél is koszorúkat helyeztek el. Ezután jött a Sidló Kitti által már említett TelepTúra, ami azért is volt különösen szórakoztató, mert mindenből az elsőt, vagy annak a helyét keresték meg. A túrázók ellátogattak például az első kecskési kocsmához és bolthoz is, hogy csak a legfontosabbakat említsük.

A művelődési ház udvarán is folyamatosan zajlottak a programok. Fellépett a Cserregő Bábtársulat, láthatták a Sherin Bellydance csoport hastánc műsorát és a Délikert Gyöngyösök Néptánc bemutatóját is.

A szervezők természetesen a gyerekekre is gondoltak. Nekik folyamatosan tartottak kézműves foglalkozásokat, volt arcfestés és óriás csúszda, de még buborékfújás is. Aki pedig megéhezett vagy megszomjazott, büfét is találhatott magának a művelődési ház udvarán. A programok egészen estig tartottak, és végig kitartottak a kecskésiek is.