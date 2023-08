Német Ferenc, fideszes önkormányzati képviselő a Jobbegyenes nevű csapattal indult, illetve annak volt a főszakácsa. Amikor megkérdeztük, hogy mire utal a csapatnév, azt mondta, hogy a sportmúltjára, hiszen a képviselő küzdősportokat is űz. De itt most nem ez volt a lényeg, hanem a lecsó. Azt mondta, hogy az ételbe mangalica alapra pirított hagymát raktak, de kolbász és csülök is került a bográcsba. Német Ferenc kiemelte, az összes alapanyagot Szegedről, illetve a környékéről szerezték be. Mellettük egy csapat gombás, egy másik pedig darált húsos lecsót főzött. Ott volt a szakácsok között a momentumos Mihálik Edvin is a Képviselő konyhája nevű csapatával. Ők először szalonnát pirítottak, amire hagymát tettek, majd egy kis Dóm téren készült kolbászt, és persze paprikát és paradicsomot. Az ételt egy cukkinivel tették különlegesebbé.

Rajtuk kívül még persze sok csapat volt, így aztán sokféle lecsó készült. Egy valami volt biztos: mindegyik csapat megpróbálta valahogy különlegessé tenni az ételét, ami volt akinek jobban, volt, akinek kevésbé sikerült. A hangulatra azonban nem lehetett panasz, mindeni jól érezte magát, még azok is, akik csak látogatóba érkeztek és nem ragadtak fakanalat.