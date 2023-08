Augusztus elejére már kiszáradtak, és egyre inkább sárga színűre váltottak a puszták szikes gyepjei. Egyre nagyobb számban találhatók rajtuk a kékes-lilás magyar sóvirágok. Székkutas és Kakasszék között is egyre több terület lilul. A sóvirágokról így írnak a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság honlapján: A tavalyival ellentétben most csapadékosabb volt az év, főleg a tavaszi időszak. Nagyobb területeken és hosszabb ideig maradtak meg a gyepi vízállások. Ennek köszönhetően a sóvirágok most jóval magasabbak, erősebbek és sokkal több rajtuk a virághajtás. Mint írták, az első kinyílt virágokat már június második felében észlelték, és számuk folyamatosan emelkedett. Augusztus elején már voltak olyan pusztafoltok, melyek a nyár végi állapotokat idézték: a besárgult fűben nagyobb, összefüggő, lila foltokat alkotott a magyar sóvirág. A nemzeti park közleményéből kiderül, a magyar sóvirág endemikus növény, a Kárpát-medence bennszülött faja. Só- és szárazságtűrő, s leginkább a szikes, ürmös pusztai élőhelyeket kedveli. Főként a Tiszántúlra jellemző, mert itt vannak ilyen ürmös puszták. A földön fekvő tőlevelei vastagok, bőrszerűek, a víz raktározására alkalmasak. Mélyre hatoló gyökerei vannak, ami szintén segíti a szárazságtűrésben.