Az elfoglaltságaim miatt sajnos csak a nagyobb ünnepeken, illetve nyáron jutok haza, de a szüleim is meg szoktak látogatni Budapesten

– mondja Varga Attila, a Tv2 Tények című hírműsorának újdonsült műsorvezetője. A haza az ő esetében Makót jelenti, ahol született, illetve ahol a Szignum diákja volt, illetve Apátfalvát, ahol a gyermekkorát töltötte. Ma már nyugdíjas szülei jelenleg is a Martos-parti városban élnek, a testvére pedig Szegeden.

Attila néhány napja lett a legnézettebb országos kereskedelmi csatorna arca, de emögött 13 évnyi munka van. Miután Makón leérettségizett, úgy döntött, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, kommunikáció szakon tanul tovább. Közben – mivel diákévei alatt labdarúgó is volt – ugyancsak elvégzett egy sportkommunikátori képzést. A szakmai gyakorlatát a Tv2 Akadémiánál teljesítette, aztán dolgozott a köztévénél, a Telesportnál, a Duna Tv-nek, illetve kisebb fővárosi tévétársaságoknak is. Mivel a híradózás érdekelte leginkább, 2017-ben került vissza a Tv2-höz, ahol mostanáig felelős szerkesztő volt. Ezt a munkát a műsorvezetés mellett továbbra is folytatja.

– Régi vágyam volt, hogy egyszer a Tények képernyőjére kerüljek

– mondta mostani megbízatásáról. Eddigi munkája révén a stúdiót már jól ismerte, így az első napon magabiztosan ült a kamera elé. Igaz, kicsit furcsa volt, mert a Tények plusz stábja kora reggeltől elkísérte, kollégái pedig külön figyeltek rá, izgultak érte. Amikor a hírolvasó székbe ült, azért megdobbant a szíve. Azóta viszont lelkesen és örömmel végzi feladatát, amikor pedig a szülőföldje kerül szóba, bár ugyanolyan profi módon beszél, de magában visszagondol gyermekkora kedves helyeire.