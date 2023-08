Az idős emberekkel való törődés, az emberi kapcsolatok ápolása, egymás segítése – ezzel a céllal hozta létre ötven évvel ezelőtt az Algyői Szőke Tisza Nyugdíjas Klubot Bajusz János, akit mindenki csak Lajos bácsinak hívott a községben, és aki elképesztő energiával dolgozott azon, hogy derűt, jókedvet vigyen a nyugdíjba vonult algyőiek életébe.

Ma ugyanilyen célokkal mű­ködik a klub, amelynek jelenlegi vezetője, Kneip Ferencné és egyik alapító tagja, Süli Istvánné számolt be lapunknak a történetükről és a jelenlegi mű­­ködésről.

Bajusz Laci bácsi, amikor nyugdíjba ment, rájött arra, hogy két hét után nagyon ma­gányosnak érzi magát így az ember, így jött az a gondolata, hogy valami értelmes, értékes tevékenység mentén összehozza a már nyugdíjba vonult korosztályt. Mindig csütörtökönként találkoztak, citeráztak, énekeltek, beszélgettek, később már a névnapokat és a nagyobb ünnepeket is együtt tartották meg. Laci bácsi hihetetlen energiával, fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy a sok munkában megfáradt embert felvidítsa. Kirándulásokon is­­mertette meg velük hazánk gyönyörű tájait, de több külföldi utat is szervezett. A klub rendszeres összejövetelein ké­­zimunkáztak, kártyáztak, ismeretterjesztő előadásokat hallgattak a tagok

– emlékeztek vissza.

A Levendula Hotelben ünnepelték meg az ötvenéves születésnapot. Fotók: Szilágyi Barbara

Kirándulnak, tanulnak, énekelnek

Laci bácsi halála után Turdéli Sándorné, Bakosné Fekete Mária, Maszlag Józsefné, végül Kneip Ferencné lett a klub vezetője. Utóbbitól megtudtuk, ötven év elteltével is csütörtökönként találkoznak. Ezeket a napokat mindig nagyon várják, hiszen örülnek annak, hogy újra tudnak találkozni, beszélgetni, a tapasztalataikat megosztani egymással. Aktív klub, amelynek 70-75 tagja van, sőt, a tagok közt vannak olyanok is, akik már 20, 25 és 30 éve jelen vannak a klub életében: Kiss Mihályné, Turdéli Sándorné, Maszlag Józsefné, Süli Istvánné, Molnár Józsefné, Hegedűs Mihály, Hegedűsné Vári Mária és Szabó Istvánné több évtizede klubtagok.

A találkozóink alkalmával volt már rendőrségi előadás, részt vettünk a helyi egészségnapokon, valamint a számítástechnikai tudásunkat is bővítettük, és tervezzük a jövőben is bővíteni. Emellett folyamatosan szervezünk kirándulásokat, Soprontól Gyuláig, Debrecentől Pécsig bejártuk már hazánk nevezetes tájait. De külföldön is jártunk már, például Görögországban. Énekelni is szoktunk: büszkék vagyunk arra, hogy újra megalapítottuk a Búzavirág Asszonykórust, amely most már Búzakalász lesz, ugyanis van két férfitagunk is. Rendszeresen fellépünk rendezvényeken, valamint országos nyugdíjas Ki mit tud?-on veszünk részt, már legalább hétszer megkaptuk az arany minősítést. Legutóbb éppen május elején sikerült elnyernünk Hajdúszoboszlón. Sőt, kártyázunk is, de ezt már nem csütörtökönként. Hétfőn gyűlünk össze a Civil Házban, ahol tizenketten römizünk, hatan pedig ultizunk

– avattak be a klub életébe.

Helyi szakácskönyvet adtak ki

És persze sütni-főzni is szeretnek az algyői nyugdíjasok, ezt kiválóan tükrözi az az egyedülálló szakácskönyv, amelyet 2019-ben adott ki a klub Algyő ízei címmel. De szerepeltek már rádióban, a Paprika Tv-ben, a Duna Tv-ben, az M1-en és az Echo Tv-ben is. A nyugdíjasok laktató, ízekben gazdag ételeit egyébként a helyi események résztvevői is élvezhetik, valamint a minden nyáron Algyőn táborozó kajak-kenusok is. Be­­számolójuk szerint futókat is vendégeltek már meg, 350 kiflit sü­­­töttek nekik.

A tudásukat tovább is adják, korábban például az iskolásokat tanították meg a bögrés süti készítésére. Cserébe a nyugdíjasok is tudást kaptak, a fiatalok ugyanis megtanították az időseket az okostelefon használatára.

A szakácskönyv mellett még egy kötettel büszkélkedhetnek, ezt a klub történetéről írták meg a negyvenedik évfordulójukra. Beszámolójuk szerint büszkék arra is, hogy 10 évvel ezelőtt ők indították útjára a mára már az önkormányzat által átvett idősek napi rendezvényt a településen, erre minden 60 év feletti algyői meghívást kapott és kap ma is.

A nyugdíjasklub részt vesz a település közösségformáló életében is

Mozgatórugói a község életének

Az Algyői Szőke Tisza Nyugdíjas Klub olyan közösség, amely nemcsak a tagjainak nyújt hasznos kikapcsolódást, hanem részt vesz a település közösségformáló életében is, így az idős, magányosan élő emberek is érezhetik, hogy résztvevői és mozgatói egy számukra fontos közösségnek, Algyő életének és lakosságának. Rendszeresen részt vesznek a nagyközség társadalmi és kulturális életét meghatározó eseményeiben. Jó kapcsolatot ápolnak az önkormányzattal, a faluházzal, a könyvtárral, az intézmények vezetőivel és munkatársaival, valamint a civil szervezetekkel is. Sőt, az Algyő testvértelepülésén, Martonoson működő nyugdíjasklubbal is rendkívül jó a kapcsolatuk, már legalább negyven éve ápolnak baráti kapcsolatot, hamarosan találkozót tart a két klub.