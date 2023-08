Helyi életstílus 8 perce

Széplaki Tibi az autók bűvöletében

A 16 éves csengelei Széplaki Tibor már négy esztendeje versenyez az autókrossz szakágban. A juniorok között két bajnoki ezüstérmet és egy bronzérmet nyert, idén már a felnőttek között szállt harcba a helyezésekért. Most egy BMW-t nyúz, először is ilyen márkában ült, de a kettő között Nissant is hajtott.

Imre Péter Géza Imre Péter Géza

A két Tibor a két BMW-nél, a megviseltebb a mostani versenyverda. Fotó: Imre Péter

Az egy hete tartott csengelei Lada–BMW-fesztiválon szúrtam ki azt a BMW-t, melynek csak a formája emlékeztetett a német márkára: kipufogóját a motorháznál vezették ki, teljesen „kibelezték”, csak a nagyon szükségesek alkatrészek maradtak benne, tetején kupák sorakoztak. A 16 éves Széplaki Tibor hajtja a gépet az autókrosszban. Gyerekként kezdte – Már nagyon fiatalon, gyerekként jóban voltam az autókkal, apu megengedte, hogy amint kiértünk a földekre, a tanyához a felügyeletével már én vezessek. Nyolc-kilenc éves lehettem. Majd a szüleim vettek egy játszós kocsit, azzal gyakorolhattam. Imádtam! Versenyekre is szerettem járni – mesélt a kezdetekről az ifjabb Széplaki Tibor, akinek jogsija még nincs, közúton mopeddel közlekedik. A versenyzést 12 évesen kezdte BMW E36-ossal, következett a Nissan – ezzel nyert a juniorok között 2021-ben bajnoki ezüstöt, 2022-ben bronzot, és még van egy ezüst 2020-ból a BMW-vel –, most BMW E46-ost hajt a felnőttek között, ami igazán kemény megmérettetés. Képalák: Széplaki Tibor az eddig megnyert tizenhét serleggel. Együtt a két Tibor A műszaki dolgokban édesapja, id. Széplaki Tibor segített és segít, de már szinte a kezdetektől akadtak hasznos ötletei, amiket „családi szerelője” valósított meg. – Amikor már versenyzett, soha nem ültem be mellé, pedig lehetett volna, de úgy voltam vele, ha hibázik a pályán, neki kell megoldania, korrigálnia. Így tanulhatott és tanult is, és a szerelésbe is egyre jobban belejön – mondta az apa. Édesanyja, Szilvia annyi tett hozzá: mai napig nem mer odanézni, ha fia versenyez, nagyon félti. – Főként Makón és Kecelen indulok, de eddig a nyirádi bauxitbányában rendezett versenyem a legemlékezetesebb. Már csak a környezet, a körülmények miatt is, a kialakított pályát „piros kavics”, bauxit fedte – mondta Széplaki Tibor, akinek a legnagyobb riválisa a juniorok között éppen a bordányi Béres Dorina volt. Talán nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy Tibi a felnőttek között edződve abban a kategóriában is szeretne babérkoszorúkat, kupákat, bajnoki érmeket nyerni. Az sem meglepő, hogy autószerelőnek tanul a szegedi Csonkában, édesapja általános lakatos. A família a mezőgazdaságban dolgozik, krumplit termesztenek és a folyamat teljesen gépesített, ezért négyen is győzik a munkát. A negyedik, Tibi nővére, a 21 éves Lili, és mivel párja autóversenyző, legutóbb Kecelen ő is kipróbálta magát: a 11 fős női mezőnyben ötödikként ért célba. Pénztárca Sokakban felmerülhet, mennyibe kerül az autóversenyzés? Elmondták, az alapon mozognak, működnek vagyis maguknak csinálnak szinte mindent, mert amennyiben profi szervizhez kötnék életüket, sokszorosába, akár négy-ötszörösébe is kerülhetne az autó javítása és a versenyekre való felkészítése. Így viszont győzik. – Az a legjobb, amikor gyorsan megyek, 90-100 km/h-s sebességgel csapódok a kanyarba és így kell uralni, pályán tartani az autót – árulta el a búcsúzáskor csillogó szemmel Tibi.

