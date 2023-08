A közösség elnöke, Oláh Dániel lapunknak arról számolt be, hogy 2018-ban még Fiatalok Éjszakájaként indult el a rendezvény, azonban azt vették észre, hogy szívesen viszik magukkal a buliba a szülőket, nagyszülőket is a fiatalok, ezért átszervezték az eseményt, mely azóta is a generációk összekapcsolásról szól. A szombati programnak is ez volt a célja a tájház udvarán, ahol könnyed nyári partin kapcsolódott ki a több mint 200 fős család.