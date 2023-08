A kétkedőket és az elkötelezetteket is újra vegán halászlével várja két aktivista a szeptemberi szegedi Halászléfőző Fesztiválon. Gyarmati Dorka hódmezővásárhelyi állatvédő, illetve Dér Lilla azt ígérik, levesük illatra és ízre is tökéletesen imitálja majd az eredeti recept szerint készült ételt. De inkább azt szeretnék, ha erről mindenki maga győződne majd meg az Újszegedi Partfürdő Kempingben. Szeptember 2-án, szombaton már reggeltől várják azokat, akik szívesen főznek, déltől már kóstolni is lehet. Dér Lilla saját receptje szerint készítik majd a nemhal-levet, ezúttal a szegedi változatot. A húst padlizsán helyettesíti, és egy természetes összetevőnek köszönhetően a hal ízét sem kell nélkülözni.

Mint azt lapunknak Gyarmati Dorka elmondta: a főzés egyfajta felszólalás az állatok védelmében, de legfőképpen a húsos ételek egy ízletes alternatíváját szeretnék megmutatni. A hódmezővásárhelyi állatvédő aktivista tavalyi tapasztalata szerint úgy látja, az emberek érdeklődőek. Előfordulnak kritikus megszólalók, de az érdemi eszmecserére nyitottak a lányok.

Gyarmati Dorka

Sokan kíváncsiak, egyre többen nyitnak felénk. Van, aki egyáltalán nem követ semmiféle vegetáriánus irányzatot, érdekességként mégis kíváncsi a húsmentes halászlére

– hangsúlyozta. Hozzátette: azzal sincs semmi baj, ha valakivel nem jutnak közös nevezőre. A békés beszélgetésre mindig nyitottak.

Nem mindannyiuknak azonos a véleménye, más információk mentén élünk. Ha pedig nem tudjuk közelebb hozni álláspontjainkat, attól még elfogadhatjuk egymás valóságát

– mondta.

Fotó: Dér Lilla

Dorka egyébként hét éve döntött etikai okokból úgy, hogy tartózkodik a húsevéstől. Öt éve áttért a vegán, azaz minden állati eredetű alapanyagot mellőző táplálkozásra. Jelenlétükkel a Halászléfőző Versenyen szeretnénk felhívni a figyelmet a tenyésztett halak környezeti-, illetve egészségügyi kockázataira, az antibiotikum terheltségre például.